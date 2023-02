Corso Showcooking, 4 ristoranti all’IIS Panzini di Senigallia Alta cucina della provincia di Ancona da non perdere con Senigallia Notizie, Ancona Notizie e Marche Notizie

La serata di cucina presso l’Istituto Panzini di Senigallia è stata un’occasione unica per scoprire il mondo culinario della provincia di Ancona.

La redazione di SenigalliaNotizie.it, AnconaNotizie.it e MarcheNotizie.info ha avuto il privilegio di essere invitata dall’associazione provinciale cuochi Ancona al corso di showcooking 4 ristoranti, dove il ristorante Marcello di Portonovo, con il suo chef Lorenzo Zappi, ha presentato piatti all’insegna del “non va sprecato nulla”.

Chef Zappi ha preparato una serie di piatti squisiti utilizzando gli ingredienti a portata di mano in modo creativo e innovativo.

I piatti erano accompagnati da vini Marchigiani di alta qualità, provenienti dall’Azienda Agricola Marotti Campi di Lorenzo Marotti Campi.

La combinazione di sapori e aromi era semplicemente perfetta e ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i presenti.

Il messaggio che chef Zappi ha voluto trasmettere con la sua cucina è quello di non sprecare nulla e di utilizzare ogni ingrediente in modo efficiente.

Questo è un messaggio importante che dovrebbe essere preso in considerazione da tutti, sia a livello personale che a livello industriale.

La cucina sostenibile non solo protegge l’ambiente, ma anche porta a deliziose creazioni culinarie.

La serata è stata un’occasione per apprezzare la cucina locale e per conoscere i produttori di vino della zona. L’associazione provinciale cuochi Ancona ha organizzato un evento eccezionale che ha permesso ai partecipanti di scoprire nuovi sapori e di apprezzare la qualità dei prodotti locali.

In conclusione, la serata di showcooking presso l’IIS Panzini di Senigallia è stata un successo e ha permesso ai presenti di scoprire il mondo culinario della provincia di Ancona. Grazie all’associazione provinciale cuochi Ancona per aver organizzato questo evento e al ristorante Marcello di Portonovo e all’Azienda Agricola Marotti Campi per averci deliziato con i loro piatti e vini di alta qualità.

Un particolare ringraziamento per l’impegno a Daniele Tantucci e Simone Baleani che ha saputo organizzare questo evento ed a tutti i suoi collaboratori.