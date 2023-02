Presentata la prima edizione di Prima Scena, il festival della scenografia – VIDEO Quattro appuntamenti nelle Marche mese di marzo 2023, con la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti

È stata presentata, nella la sede della Regione, la prima edizione di Prima Scena, festival europeo dedicato alla scenografia per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti.

La conferenza si è svolta alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi e del direttore dell’Associazione Centro Culturale Mauro Mazziero.

Sono inoltre intervenuti i rappresentanti dei quattro comuni coinvolti: l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca, l’assessore alla Cultura del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta, il consigliere comunale del Comune di Ascoli Piceno Francesca Pantaloni, il Sindaco del Comune di Potenza Picena Noemi Tartabini e l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Picena Tommaso Ruffini.

“La Regione Marche è orgogliosa di sostenere il Festival Prima Scena, non solo perché si tratterà di uno dei più importanti eventi di scenografia a livello europeo, ma anche perché mette in rete comuni e istituzioni con un obiettivo concreto in termini culturali grazie al coinvolgimento di personaggi molto prestigiosi, primo fra tutti Dante Ferretti, un grande ambasciatore delle Marche – ha sottolineato l’assessore Biondi –. Il valore aggiunto del progetto, che rispecchia perfettamente gli obiettivi della Regione, è far crescere e sviluppare attraverso l’unione in rete i comuni e quelle realtà culturali che così beneficiano di una maggiore visibilità. La Regione Marche crede molto nella cultura e nel cinema come veicolo di crescita anche a livello turistico e proprio per il cinema avremo a disposizione 16 milioni di fondi europei da investire in futuro”.

“Vorrei ringraziare la Regione Marche, insieme a tutti i Comuni coinvolti e alle istituzioni che hanno permesso di dare vita a questo sogno – ha aggiunto Mazziero –. Il cinema è un sogno. Le scenografie create dagli artisti che parteciperanno al festival hanno permesso a milioni di persone di vivere dei bellissimi sogni. Dunque portare oggi queste opere alla fruizione del pubblico in quattro città delle Marche è una splendida opportunità. Ed ancora il sogno è il fil rouge che lega il direttore artistico Dante Ferretti a Prima Scena e alle Marche, sua terra di origine da dove ancora oggi trae ispirazione”.

Presentate le date del Festival che si svolgerà nel mese di marzo. Quattro appuntamenti in quattro diverse location della regione: ogni evento, della durata di un weekend, sarà incentrato sulla presenza di un ospite di livello internazionale e proporrà più momenti dedicati allo splendido mondo della scenografia: alcuni puramente formativi, affidati allo special guest dell’evento, altri dal carattere più ludico (mostra monografica, visione di un film, spettacolo o installazione).

Le date, le città e i protagonisti:

– Ancona 4-5 Marzo: Dante Ferretti, Enrico Melozzi con l’Orchestra Notturna Clandestina

– Macerata 9-11 Marzo: Margherita Palli, Henning Brockhaus, Giancarlo Colis, Pierfrancesco Giannangeli, Francesco Calcagnini, Cristina Alaimo, Afra Morganti e Paolo Ceccarini.

– Ascoli Piceno 18-19 Marzo: Henning Brockhaus, Giancarlo Colis, Enrico Beruschi

– Potenza Picena (MC) 23-26 Marzo: Marco Rubeo, Giancarlo Colis, Claudio Orazi, Stefano Artissunch, Anton Giulio Mancino, Giulia Marziali.