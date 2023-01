Con “Il Calice Racconta” si rilancia il turismo enogastronomico delle Marche – VIDEO Senigallia Notizie ha incontrato e intervistato organizzatori e produttori all'evento per il mondo Ho.Re.Ca. presso il Panzini

Grande apertura di 2023 per il mondo Ho.Re.Ca. delle Marche, che martedì 17 gennaio si è ritrovato all’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia per la seconda edizione de “Il calice racconta. Turismo enogastronomico delle Marche”.

Per tutta la durata de “Il Calice Racconta”, quarantacinque banchi di assaggio tra produttori, vitivinicoli, birrifici e tipicità sono stati a disposizione dei visitatori, che hanno potuto toccare con mano l’eccellenza dei loro prodotti.

La Redazione di Senigallia Notizie, invitata all’evento, ha voluto curiosare tra i banchi su cui esponevano i loro prodotti decine di aziende agricole della regione: cantine e birrifici, per “riempire” il calice, ma anche frantoi, salumifici, caseifici, produttori agricoli per “accompagnarlo”. Insieme a loro, rappresentanti dei settori delle attrezzature professionali per il mondo Ho.Re.Ca. e dell’incoming turistico.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it