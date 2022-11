L8xilfuturo a quattro anni da strage Lanterna Azzurra a Corinaldo: eventi a Fano e Senigallia L’8 dicembre 2022 è anche la Giornata Regionale del Divertimento in sicurezza, istituita da Regione Marche in memoria della tragedia

Era l’8 dicembre 2018 quando alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, prima di una esibizione di Sfera Ebbasta, persero la vita 6 persone: cinque giovani ragazzi, Emma, Asia, Mattia, Daniele, Benedetta, ed Eleonora, una giovane mamma.

Da quella notte la giustizia sta facendo il suo corso, e l’Associazione COGEU, composta da genitori e ragazzi, lavora attivamente affinché venga riconosciuto a tutti i livelli il diritto dei più giovani a divertirsi in sicurezza. Oltre a una serie di attività e progetti portati avanti nel corso dell’anno, COGEU organizza ogni 8 dicembre L8xilfuturo, la giornata istituita con la legge regionale 5 agosto n.20/2021, prima legge in Italia a tutela di un divertimento sano e responsabile dei giovani.

Un provvedimento fortemente voluto dalla Regione Marche e dal presidente Francesco Acquaroli che nelle scorse settimane ha incontrato personalmente i rappresentati del COGEU per un momento di confronto e approfondimento. La legge non si limita infatti alla sola istituzione della giornata ma impegna la Regione a sostenere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione dirette ad informare l’intera comunità, con particolare attenzione ai giovani, sulle tematiche della sicurezza e della legalità.

L8xilfuturo 2022 è organizzato in collaborazione con OneDay Group e ScuolaZoo, storici partner del comitato e del progetto, con AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) e da quest’anno con la preziosa collaborazione di Massimo Bonelli manager, produttore e consulente musicale.

L’Associazione CoGeU ringrazia la Regione Marche per aver proposto e approvato la legge regionale, i Comuni di Fano e Senigallia che ospitano i due momenti della giornata.

La giornata sarà divisa in due, la parte di ricordo e il dialogo istituzionale a Fano al mattino e il concerto a Senigallia presso il Teatro la Fenice.

Il programma:

FANO

Ore 9.30 Cattedrale Santa Messa in memoria delle vittime

Chiesa del Gonfalone: “Da un concerto si esce senza voce, e non senza vita”, un confronto sul perché è importante istituire una legge nazionale sul divertimento in sicurezza

Introduce e modera: Raffaele Di Staso, Corporate Communication di OneDay Group

Ospiti: Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Guido Castelli (Senatore), Marco Croatti (Senatore), Maurizio Pasca (presidente Silb-Fipe) e i ragazzi e le ragazze del Cogeu.

SENIGALLIA

Ore 18.30 Concerto “Riprendiamoci la musica” (Teatro La Fenice, Senigallia), organizzazione della serata a cura di ScuolaZoo

Conduzione: Giovanni Di Giacomo (GDG)

Voce ai ricordi a cura dei giovani del CoGeU ( regia di Mauro Pierfederici)

band giovanili in concerto

Ospiti: Gaia, Mr Rain e Serendipity in concerto