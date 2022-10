Ponte di Ognissanti: rimossi per sei giorni i cantieri dall’A-14 tra Pedaso e Pescara Sud L'autostrada sarà fruibile in doppia corsia su tutto il tratto dalla mattina del 28 ottobre alla sera del 2 novembre 2022

213 Letture Cronaca

Sulla A14 Bologna-Taranto – come previsto dal calendario condiviso con le Istituzioni territoriali – a partire dalle 06:00 di venerdì 28 ottobre verranno rimossi i cantieri tra Pedaso e Pescara Sud, installati per consentire i lavori di ammodernamento delle principali infrastrutture del tratto.

Grazie alla sospensione delle attività, torneranno fruibili due corsie per senso di marcia per tutta la durata del ponte festivo e fino alle 22:00 del 2 novembre, in modo da agevolare anche i transiti del rientro.

Si ricorda che sul tratto marchigiano e abruzzese della A14 sono in corso attività di ammodernamento che in questa fase riguardano principalmente le gallerie e le barriere laterali di sicurezza dei viadotti. Il programma rientra nel più ampio piano di lavori avviato da Autostrade per l’Italia – in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – su tutta la rete in gestione e in ottemperanza agli standard previsti dalle più recenti linee guida in materia.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.