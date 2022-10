Il Giro d’Italia torna nelle Marche Tappa a Fossombrone il 13 maggio 2023

Torna nelle Marche il Giro d’Italia, che nel 2023 avrà un tappa con arrivo a Fossombrone.



Sarà l’ottava tappa, sabato 13 maggio 2023, quando la frazione che partirà da Terni, in Umbria, si concluderà a Fossombrone.

Il giorno dopo, trasferimento direttamente in Emilia Romagna con la cronometro che da Savignano sul Rubicone arriverà a Cesena, domenica 14 maggio 2023, nona tappa.

Tra i centri attraversati da questa edizione, Crans Montana in Svizzera, le Tre Cime di Lavaredo (con partenza da Longarone per i 60 anni dal disastro del Vajont), il Monte Bondone e l’arrivo non a Milano ma a Roma, sui Fori Imperiali dove il grande Abebe Bikila, correndo scalzo, vinse la maratona alle Olimpiadi di Roma 1960.