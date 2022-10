Una band marchigiana vince il Cantagiro Edizione 60 agli XGiove

Una Finalissima strepitosa è andata in scena presso il Teatro Comunale di Fiuggi a conclusione della 60esima edizione de “Il Cantagiro”, con una lunga ed intensa serata che ha visto avvicendarsi sul palco gli artisti, gli ospiti speciali e tantissime sorprese ed iniziative per celebrare questo importante anniversario.

Sul palco, prima di iniziare, il saluto e l’in bocca al lupo di Alioska Baccarini, Sindaco di Fiuggi a tutti i finalisti presenti. Ad aggiudicarsi la meritata vittoria la band XGiove premiati da Dario Salvatori, seconda classificata Valentina Ambrosio premiata dal Patron Enzo De Carlo e terzo podio ex aequo per Elena D’Elia ed Alessio Caterini premiati da Francesca Alotta.

I vincitori dei premi speciali sono stati: nuovamente Alessio Caterini per il Premio “Sergio Bardotti” consegnato da Carmen Di Domenico e Valentina Ambrosio per il Premio “Little Tony” consegnato da Angelo Petruccetti; a seguire Keys per il Premio “Nuovo Imaie” consegnato da Isabeau e Marco Zingaretti; Elena D’Elia per il Premio “Roka” consegnato da Roberto Cannizzaro; Nicolò Filippucci per il Premio “Mio” consegnato da Elvino Echeoni; Mauro Cesaretti per il Premio “Radio Italia Anni 60” consegnato da Maurizio Guccini; Inciso per il Premio “Critica -2 Righe” consegnato da Lorenzo Echeoni.

Infine si è esibito il vincitore del Premio “Emozione”, Fabrizio Giannini con il brano “Paesaggi e Personaggi”.

La serata è stata condotta da Marco Zingaretti e Giulia Carla De Carlo, insieme alle incursioni del duo comico I Lolli, alias Matteo Buselli e Alessandro Pepe e alla presenza degli ospiti speciali Francesca Alotta, il giornalista e critico musicale Dario Salvatori, Isabeau regista e autrice di musical ed il cantante padovano Marc, che a breve pubblicherà un nuovo singolo in collaborazione con l’artista internazionale Macy Grey. Sul palco, anch’essi ospiti di riguardo, Alberto Giovinazzo – vincitore Cantagiro 2020 e Raffaella Carleo – vincitrice Cantagiro 2021.

Come si può dedurre, la serata è stata arricchita da tantissime emozioni non solo per i vincitori ma per tutta l’organizzazione e lo staff: Il Patron Enzo De Carlo ed il Direttore Generale Elvino Echeoni, visibilmente emozionati, hanno ringraziato tutti gli artisti, il pubblico, gli ospiti e gli sponsor oltre ad un ringraziamento speciale a tutta l’Amministrazione Comunale di Fiuggi, in particolar modo all’Assessore alla Cultura Dr.ssa Marina Tucciarelli (Vicesindaco) e all’Assessore al Turismo Dr.ssa Simona Girolami.

Non sono mancati i momenti di celebrazione per l’anniversario della sessantesima edizione, con tante sorprese, curiosità e ricordi; tra le iniziative speciali segnaliamo l’emissione di un “annullo filatelico” speciale di Poste Italiane realizzato appositamente con un disegno artistico del maestro e Direttore Generale Elvino Echeoni.

Un traguardo meritato che Il Cantagiro si è guadagnato grazie alla sua specifica identità, quella di un “festival canoro itinerante”, ispirato al Giro ciclistico d’Italia, che da oltre mezzo secolo porta alla ribalta le nuove voci del nostro panorama musicale, grazie al reclutamento di cantanti ed artisti in tutta Italia, da Nord a Sud. Lo spirito itinerante ed il coinvolgimento del pubblico sono stati da sempre il segno distintivo del concorso, che ha tenuto a battesimo tra i più grandi artisti italiani. Un’affascinante storia tra musica, costume e cultura, testimone di avvenimenti storici e sociali, che hanno accompagnato l’evoluzione del nostro paese.

E di certo la storia non finisce qui! L’appuntamento si rinnova il prossimo anno con altre festose ed allegre carovane in musica in giro per l’Italia!

