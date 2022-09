Nominata la nuova direttrice di Anci Marche: è Francesca Bedeschi Succede a Roberto Oreficini Rosi

Il consiglio direttivo dell’Associazione dei Comuni delle Marche ha nominato all’unanimità la dott.ssa Francesca Bedeschi, Direttore, succedendo al dott. Roberto Oreficini Rosi che, per sopraggiunte ed inderogabili esigenze di carattere familiare, non è più in grado di svolgere le funzioni di Direttore Regionale di ANCI Marche. Nel ricevere il sentito ringraziamento di tutti i convenuti e gli attestati di stima per il loro svolto, il dott. Oreficini ha assicurato la disponibilità a continuare a collaborare in qualità di esperto, per le attività di supporto amministrativo e relazionale e per le politiche di sicurezza.

Francesca Bedeschi che finora ricopriva il ruolo di vicedirettore ha ottenuto la piena fiducia della Presidente Valeria Mancinelli e dei membri del consiglio direttivo; Presenti tra gli altri alla seduta i sindaci di Ascoli Piceno, Fermo, Grottammare, San Severino Marche, Porto Sant’Elpidio, Monte San Vito, Pergola, il vicepresidente vicario Pasqualino Piunti, i coordinatori del Gruppo Giovani Amministratori, dei Presidente dei Consigli Comunali e dei Piccoli Comuni che hanno manifestato la massima fiducia nell’operato della nuova direzione regionale.

Anci Marche è l’unica associazione dei comuni regionale ad avere due donne alla guida, una Presidente ed una Direttrice.

A Francesca Bedeschi sono state riconosciuti il prestigioso curriculum vitae e le qualità personali e professionali adatte ad assumere la responsabilità della direzione, maturate anche considerando gli oltre 20 anni di servizio prezioso e competente in Anci Marche.

Nella stessa seduta, il consiglio direttivo ha recepito la richiesta di autosospensione dal ruolo di Coordinatore dei Piccoli Comuni di Anci Marche avanzata da Augusto Curti che concorre per un seggio alla Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche del 25 settembre prossimo.