Resi noti i calendari di Promozione Calcio: si parte l'11 settembre

97 Letture Sport

Due gironi da 17 squadre, con dunque 34 giornate di campionato ma solo 32 partite a testa, con una formazione costretta ad osservare un turno di riposo.



È questa la Promozione 2022-23, che ieri in tarda mattinata ha svelato il calendario.

Si parte domenica 11 settembre alle 15.30, con tuttavia molti anticipi: ben 13 delle 17 squadre del girone A giocano infatti sempre al sabato (tra queste, i Portuali alle 14.30 e l’Urbania alle 15 per tutto il campionato), con le sole eccezioni dettate da Biagio Nazzaro Chiaravalle, Gabicce Gradara, K Sport Montecchio e Valfoglia.

Ci sono 7 squadre della provincia di Ancona e 10 di quella di Pesaro, con grande attenzione alla gloriosa Biagio Nazzaro, che dopo una retrocessione davvero inattesa dall’Eccellenza prova a tornare subito nel massimo torneo regionale per cancellare una macchia avvenuta proprio nell’anno del centenario.

I rossoblù debutteranno in casa domenica 11 settembre contro il Sant’Orso, un impegno sulla carta abbordabile.

Subito un derby sentito nel turno di debutto, quello tra Ilario Lorenzini Barbara e Olimpia Marzocca, due fedelissime della categoria che conoscono ormai come poche altre, sebbene entrambe in questa stagione si presentino con squadre decisamente rinnovate: l’undici della frazione di Senigallia avrà finalmente a disposizione per tutta la stagione il proprio storico campo, tornato disponibile già nella seconda parte del torneo scorso dopo un esilio di anni al Bianchelli per i lavori nell’impianto marzocchino.

Ad osservare il turno di riposo nella giornata d’esordio sarà il K Sport Montecchio.

La stagione regolare (con una sola promozione diretta) si concluderà proprio il 28 maggio 2023, poi play-off e play-out.