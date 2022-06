Via le mascherine in alcuni luoghi chiusi dal 16 giugno Termina l'obbligo in cinema, teatri, auditorium, palasport. Proroga fino al 30 settembre 2022 per ospedali, Rsa e trasporti

Da giovedì 16 giugno, niente più mascherine al chiuso di cinema, teatri, auditorium, palasport.



Scade infatti mercoledì 15 il periodo in cui anche in questi luoghi la mascherina era obbligatoria e non ci sarà alcuna proroga.

Proroga che invece è stata approvata dal Consiglio dei Ministri fino al 30 settembre 2022 per altri luoghi come ospedali, Rsa e trasporti: la riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno starebbe invece valutando sulla proroga per gli aerei, in base anche alla compatibilità con le norme che stanno adottando altri Paesi.

Niente obbligo di mascherina anche per gli studenti che sosterranno gli esami: c’è solo la raccomandazione di indossarla.