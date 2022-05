Approvato da Consiglio Regionale Marche il programma dei lavori pubblici 2022/2024 Accolta a maggioranza la proposta di atto amministrativo. 73 interventi finanziati con previsione di spesa di 139 milioni di euro

Via libera a maggioranza da parte del Consiglio regionale alla proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Esecutivo, concernente l’“Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2022-2023-2024 ed elenco annuale per l’anno 2022”.

L’atto, illustrato in Aula dal relatore di maggioranza Andrea Assenti (FdI) e dalla relatrice di minoranza Micaela Vitri (Pd), contiene la programmazione triennale, prevedendo investimenti per 139 milioni di euro.



Il provvedimento, così come previsto dalla legge, contiene gli interventi di cui la Regione risulta soggetto attuatore, dalla programmazione alla gestione delle gare, per importi superiori a 100mila euro per singola opera, già provvista di progetto di fattibilità. Sono complessivamente 73 gli interventi finanziati nell’ambito dell’edilizia sociosanitaria, della mobilità leggera (principalmente le ciclopedonali) e del contenimento idraulico e difesa del suolo.