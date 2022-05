Ricevuti in Regione gli atleti della PO.DI.F Mirasole Fabriano Gli sportivi si sono particolarmente distinti in occasione dei Campionati regionali FISDIR dello scorso 7 maggio

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore allo Sport Giorgia Latini e la consigliera regionale Chiara Biondi nella mattinata di martedì 24 maggio hanno voluto incontrare e complimentarsi personalmente con gli atleti della PO.DI.F Mirasole Fabriano Daniel Gerini , Luca Mancioli e Federica Stroppa (giornalista) accompagnati dal presidente David Alessandroni, per il loro ultimi successi.

A nome di tutti i marchigiani il presidente Acquaroli ha fatto ai giovani atleti anche l”in bocca al lupo” per i prossimi prestigiosi impegni nelle competizioni mondiali. Sabato 7 maggio infatti, nel corso della prima prova del Campionato regionale Marche di atletica leggera FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), a Fermo, hanno rappresentato al meglio la loro associazione. Daniel Gerini in particolare, nel lancio del disco 1 kg C 21 (sindrome di Down) al quinto lancio ha realizzato il nuovo record del Mondo. Ottime prove anche per Luca Mancioli nei 400 metri piani ha fatto registrare un crono di 1.18.1.

Visti gli ultimi risultati per i due atleti è arrivata la convocazione in nazionale per i 6° IAADS World Championships a Nymburk (Rep. Ceca) dal 19 al 26 giugno 2022. L’evento avrà tre discipline protagoniste: Atletica, Tennistavolo e Tennis. L’ennesima soddisfazione per la PO.DI.F Mirasole che dimostra il gran lavoro svolto da tutta la società, dai dirigenti, dai tecnici e dai suoi formidabili atleti in questi 27 anni di attività. Prima di questo appuntamento i nostri portacolori saranno sicuri protagonisti ai campionati italiani assoluti a Molfetta (BA) il 4 e 5 giugno presso lo stadio “Cozzoli”.