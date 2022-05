“Niente Amazon, la colpa è di Comune e Giunta regionale” "Loro responsabilità se non avremo investimento importante" per Alessia Morani

“Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche Carlo Ciccioli inventa bugie e polemiche per nascondere un dato di fatto: l’investimento di Amazon a Jesi non si farà per responsabilità del Comune e della Regione”.

E’ quanto afferma Alessia Morani, deputata del Pd, replicando a Ciccioli, secondo cui la parlamentare merita il premio “Pinocchio del mese” insieme agli altri Dem Mangialardi e Losacco.

“Alle chiacchiere e invenzioni di Ciccioli – accusa Morani – purtroppo non corrisponde l’investimento di Amazon a Jesi che forse vedremo tra due anni, cosa che ci auguriamo. Per i pasticci loro e del Comune di Jesi non avremo un investimento importante per tutto il territorio. Sono loro a non aver creato le condizioni perché un colosso come Amazon scegliesse le Marche, per un insediamento che avrebbe rappresentato una eccezionale opportunità per una Regione molto provata economicamente. Questo credo che lo capisca anche Ciccioli, che farebbe miglior figura a chiedere scusa ai cittadini o, almeno, a stare zitto”.