Carta degli aiuti a finalità regionale, ecco chi vi rientra Interessati i Comuni terremotati

La Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale per le regioni italiane del Centro nord per il periodo 2022-2027.

Ne dà notizia l’assessore alle Aree di crisi industriale Guido Castelli, che spiega:

“Grazie alla modifica della Carta le Marche hanno visto aumentare per più del triplo il numero degli abitanti, passando così da 199.133 abitanti del periodo 2014-2021 a 728.000 per il periodo 2022-2027 con un aumento di 528.867 abitanti.Rientrano nella Carta i comuni terremotati, le Aree di crisi complessa riconosciute a livello nazionale: pelli-calzature fermano maceratese, Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ed ex A. Merloni”.

L’importo massimo dell’aiuto per le grandi imprese in queste zone può variare tra il 10% e il 25% dei costi di investimento ammissibili. Tali importi possono essere aumentati di 10 punti percentuali per gli investimenti delle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese, per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro.

“Si tratta – commenta l’assessore – di un passaggio molto importante che permette lo sviluppo e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma e delle aree di crisi. Grazie a questa Carta le grandi imprese avranno, nell’ambito dei territori in essa compresi, maggiori possibilità di investimento. Nella carta degli aiuti rientra il 96% dei comuni dell’area di crisi complessa del Tronto, il 92% dell’area di crisi complessa del fermano maceratese e il 72% di quella del fabrianese ex Merloni. L’intero cratere sismico ovviamente è incluso nella zonizzazione”.