VII Concorso di cucina “Miglior Allievo Marche”: medaglia d’oro a Rebecca Di Palma Campionato organizzato da Unione Regionale Cuochi Marche. L'allieva del Panzini di Senigallia rappresenterà la regione in finale

Si è svolta il 3 marzo la competizione regionale Marche per accedere ai Campionati della Cucina Italiana 2022 della Federazione Italiana Cuochi Miglior Allievo Istituti Alberghieri.

A trionfare come Miglior Allievo delle Marche è stata Rebecca Di Palma dell’Istituto di Istruzione Superiore Alfredo Panzini di Senigallia: sarà lei quindi a rappresentare la regione alla finale nazionale che si svolgerà a Rimini Fiera domenica 27 marzo 2022.

Il campionato, giunto alla VII edizione, è stato organizzato dall’Unione Regionale Cuochi Marche: vi hanno preso parte sei Istituti alberghieri della regione con i loro allievi di cucina.

La competizione è andata in scena giovedì 3 marzo all’Istituto Einstein Nebbia di Loreto nei locali della moderna e molto ben strutturata cucina didattica della scuola costruita nella nuova ala dell’edificio scolastico.

Medaglia d’oro al piatto “Uova affogate alla Fiorentina”. Rebecca Di Palma ha convinto la giuria composta dal Giudice Internazionale Debora Fantini, dal Giudice Andrea Giuliani e dal Dott. Marco Ugo Filisetti, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Marche in qualità di giudice onorario.

Un plauso particolare va dato al Professor Massimo Bomprezzi che ha preparato con grande cura ed attenzione la sua alunna frequentante la classe 5C Cucina della Scuola Alberghiera di Senigallia.

Tutti i partecipanti: Gheorghe Cernatu -medaglia di bronzo- per la scuola alberghiera di Pesaro preparato dal Prof. Giacomo Santini, Rebecca Di Palma -medaglia d’oro- per la scuola alberghiera di Senigallia preparata dal Prof. Massimo Bomprezzi, Leonardo Ascenzi -medaglia d’argento – della scuola alberghiera di Loreto preparato dal Prof. Alessandro Paoletti, Leonardo Tasso -medaglia di bronzo- della scuola alberghiera di Cingoli preparato dal Prof. Giacomo Liberti, Mattia Grilli -medaglia d’argento- della scuola alberghiera di Sant’Elpidio a Mare preparato dal Prof. Andrea Rossi e Cristian Bozzoatro -medaglia di bronzo- della scuola alberghiera di Ascoli Piceno preparato dalla Prof.ssa Eleonora Mammoliti.

L’edizione Marche 2022 del Miglior Allievo Istituti Alberghieri ha visto la presenza del Consigliere Regionale Marco Ausili e del dirigente Alessandro Impoco.

Il Prof. Luca Santini: “Come presidente di Unione Regionale Cuochi Marche mi preme ringraziare il Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Cuochi Simone Baleani per il supporto dato, tutto il Direttivo dell’Unione Regionale Cuochi Marche, il Prof. Paolo Piaggesi Presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Marche nonché responsabile e coordinatore dell’evento, il Consigliere Regionale Marco Ausili per la presenza di oggi e per la vicinanza alle tematiche del mondo dei cuochi che non manca mai di manifestarci, il dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto Francesco Lucantoni con tutto lo staff di professori e studenti per l’impeccabile accoglienza; il Direttore Ufficio Scolastico Regionale Marche Marco Ugo Filisetti per aver contribuito ad alimentare l’entusiasmo di tutti i presenti alla giornata. Grazie ai giudici Debora Fantini ed Andrea Giuliani. E’ doveroso ringraziare i docenti che hanno accompagnato i ragazzi preparandoli a dovere nelle settimane precedenti la gara”.