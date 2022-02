Partiti i “Cantieri Green per Delegati della Fim” Appuntamenti organizzati dalla Cisl

Venerdì 25 febbraio sono partiti da Ancona i “Cantieri Green per Delegati della Fim”.

Il primo appuntamento, organizzato dalla Fim Cisl Marche, si è svolto al Conero Break alla presenza di oltre 90 delegati di aziende come Whirlpool, Franke, Elica, Caterpillar, Fincantieri e Ariston per focalizzare l’azione sindacale per una giusta transizione ecologica ed energetica.

Hanno partecipato ai lavori Valerio D’Alò, Segretario Nazionale Fim Cisl, Cosmo Colonna, Dipartimento Energia Sicurezza Ambiente e Territorio Cisl nazionale, Mauro Masci, Segretario Generale Fim Cisl Marche, Cristiana Ilari, Dipartimento Politiche Attive del Lavoro e Formazione Cisl Marche, e Antonello Gisotti, Dipartimento Salute Sicurezza e Ambiente Fim Cisl nazionale.

Per dare maggiore continuità all’azione di sviluppo organizzativo per una giusta transizione, la Fim Cisl Marche ha designato Alberto Zaffini quale Referente regionale Green: sarà lui, in contatto diretto con la Segreteria regionale e con quella nazionale, a governare il processo di sensibilizzazione e di scambio di esperienze e di buone prassi di contrattazione green svolta dai delegati nelle aziende.

Durante l’incontro, oltre alla distribuzione e presentazione del “Manuale operativo green Fim per delegati” e il volume di Edizioni Lavoro “Transizione ecologica, energetica e lavoro”, sono stati presentati gli strumenti da aggiungere alla “cassetta degli attrezzi” per i delegati Fim: check list sulle certificazioni ambientali, indicatori dai rapporti di sostenibilità, canali di comunicazione Fim dedicati al green, avvisi per la formazione continua dedicati alle tematiche di sostenibilità ed economia circolare.

Altro tema centrale della giornata è stato il rapporto formazione-competenze. Per la Fim, è fondamentale che i delegati in tutte le aziende partecipino consapevolmente e responsabilmente alle iniziative aziendali in materia di gestione delle competenze. È stato inoltre citato lo studio di fine 2021 dell’Università di Trento per cui, nei prossimi anni, almeno 800 professioni saranno intaccate (alcune completamente, altre in parte) dal fenomeno della robotizzazione. Aver individuato i task a rischio offre al sindacato l’opportunità di agire in azienda (e nel territorio) affinché le professionalità e le competenze presenti vengano valorizzate in modo da limitare le conseguenze negative delle transizioni e dei cambiamenti climatici.

All’appuntamento di Ancona ne seguiranno altri sei da realizzare in altre regioni prima della pausa estiva. A giugno, i partecipanti dei sette incontri si riuniranno in webinar per confrontarsi sullo stato di avanzamento della contrattazione aziendale sulle tematiche green.

A novembre 2022 si terrà un secondo webinar, con aggiornamento sulle attività svolte e raccolta delle buone prassi della contrattazione green, che nel mese successivo saranno incluse in una pubblicazione in formato digitale da allegare al Rapporto Annuale Fim sulla sostenibilità.