Catamarano Widercat presentato a Dubai Una perla del made in Marche

Ha debuttato in prima assoluta sul palcoscenico mondiale di Expo Dubai questa sera il un nuovo Catamarano Widercat 92 da diporto in materiale composito a propulsione ibrida. 92 piedi di lunghezza, entrerà a far parte della produzione in semiserie della Wider all’insegna del design, della sostenibilità e della tecnologia . Previste diverse varianti di disposizione degli interni.

All’evento insieme a Marcello Maggi in rappresentanza della proprietà e Fabio Fraternale, CEO Wider anche il vicepresidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni (foto).

“La nostra Regione, come dice il filo conduttore della nostra presenza a Dubai con il marchio Land of excellence, ha sottolineato Carloni – è terra di eccellenze e la costruzione di imbarcazione di lusso ha una storia lunga più di 70 anni, con cantieri navali, designer e una catena di subfornitura riconosciuta a livello mondiale. La Regione Marche individua in questo settore uno dei principali motori di crescita e sviluppo del territorio e siamo stati aperti al confronto con tutti gli attori locali. Siamo pronti a sostenere iniziative di innovazione, internazionalizzazione ed a promuovere eventi che valorizzino la filiera ed il nostro territorio. Tutte le nostre aziende del settore lavorano a livello internazionale con un DNA che definirei marchigiano, di serietà, qualità ed ascolto. Il mercato delle navi di lusso è in grande espansione ed è compito delle istituzioni, lasciando la libertà imprenditoriale ai diversi soggetti, accompagnarli verso un modello di crescita sostenibile, innovativo che accresca l’occupazione locale e sia valore aggiunto per il territorio. Sarà anche nostro compito dialogare, nei nostri limiti istituzionali, con investitori stranieri che vedono nel nostro territorio un’area di creazione di nuove imprese che si innestano su un tessuto altamente vocato al “saper fare”. Wider è madre di produzioni derivanti da ricerche tecnologiche svolte in sito e proposte nel contesto mondiale e rivolte al miglior vivere, fermi tenendo i livelli di soddisfazione relativi ad efficienza energetica e comodità in tutti i suoi aspetti.

Widercat 92 è un capolavoro del made in Marche disegnato dalla matita di Luca Dini Design e sviluppato con il Centro Sile Wider. E’ lungo 28 metri e largo 12. Il sistema propulsivo garantisce una velocità di navigazione di 12 nodi che grazie all’electric boost può arrivare a 15. L’energia prodotta da 170 pannelli solari a bordo viene immagazzinata nelle batteria e usata nelle ore notturne. Gli scafi sono caratterizzati da una superficie vetrata da prua a poppa. Sottocoperta due cabine Vip molto spaziose con una caratteristica unica: un accesso diretto al “beach club” con due piattaforme apribili. Disponibile anche una terza cabina doppia per gli ospiti con bagno privato.