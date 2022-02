Conflitto Russia e Ucraina, Presidente Latini : “Cessino di parlare le armi” l richiamo alla Costituzione e l'auspicio per la ripresa del dialogo e la ripesa della pace e garantire la convivenza tra i popoli

Apertura della seduta del Consiglio regionale con l’intervento del Presidente Dino Latini sul conflitto tra Russia e Ucraina.

“Qualunque sia la ragione, non è giusto, né giustificabile far ricorso alle armi, alla violenza, alle invasioni, alle sopraffazioni. Ricordiamo sempre – ha sottolineato – che la nostra Costituzione consacra il ripudio della guerra come forma di risoluzione dei conflitti tra i popoli”.

L’auspicio del Presidente è che “ora e subito cessino di parlare le armi e riprenda il dialogo diplomatico vero e risolutivo, pacifico e propositivo. Totale solidarietà ai civili, uniche vittime di questo conflitto. Chiediamo che si applichi immediatamente una tregua che consenta la ripresa del dialogo. L’unico scopo deve essere quello di riportare la pace e garantire la convivenza tra i popoli”.

Anche il Presidente della Regione Francesco Acquaroli esprime e condivide la sua preoccupazione attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Esprimo preoccupazione e la mia profonda condanna per l’attacco all’Ucraina. Scene di guerra che mai avrei immaginato di dover ancora vedere, soprattutto in un momento come quello che l’intera comunità mondiale sta vivendo da ormai due anni. Spero che cessi subito il fuoco e prevalga il senso di responsabilità, con le diplomazie che riescano a far prevalere il diritto internazionale.”