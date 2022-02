La settimana delle Marche all’Expo comincerà ufficialmente il 21 febbraio "Ma già le imprese marchigiane mietono successi"

85 Letture Cronaca

La settimana delle Marche all’Expo comincerà ufficialmente il 21 febbraio, ma già le imprese marchigiane mietono successi. Nel corso della fiera Gulfood, in corso a Dubai dal 13 febbraio, l’Azienda Spinosi con il prodotto Fettuccine Zero+ si è aggiudicata il Gulfood Innovation Award 2022 nella categoria Prodotti innovativi – salute e benessere classificandosi al primo posto.

Si tratta di una pasta realizzata con farina di lenticchie rosse, pensata per gli atleti e gli amanti dello sport. Ricca di proteine e fibre, questo alimento è l’ideale per chi ama controllare il proprio peso, fare esercizio o semplicemente mantenersi in forma.

Presenti a Gulfood oltre a Spinosi, anche altre 4 importanti aziende marchigiane del settore agroalimentare: Olio Fratoni, Ultramar Caffè, Marini Tartufi e Azienda Agraria Fiordoliva.

“Gulfood è una delle fiere dedicate al cibo più famose del mondo – spiega il vicepresidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni – , una vetrina eccezionale per i nostri prodotti. I nostri imprenditori hanno potuto beneficiare del contributo della Regione Marche e della Camera di Commercio per partecipare all’evento sotto l’egida del nuovo brand Marche Land of Excellence. Con Dubai infatti comincia questa grande operazione di branding che accompagnerà la comunicazione di tutte le imprese private sugli scenari internazionali e il successo di Spinosi conferma sin da subito che siamo proprio una terra di eccellenze”.

Piena soddisfazione per l’esperienza è stata espressa dalle stesse aziende marchigiane che a Dubai hanno modo di confrontarsi con una presenza qualificata di operatori da tutto il mondo valorizzata dallo svolgimento in contemporanea dell’Expo. La rappresentativa marchigiana, ha ricevuto anche la visita dell’Ambasciatore Italiano negli Emirati Arabi, Nicola Lener, che ha voluto salutare le aziende italiane presenti nei padiglioni fieristici.