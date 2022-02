Fibromialgia e sensibilità chimica, aggiornata legge regionale Marche Nasce un Comitato tecnico scientifico, previsti registri e centri di riferimento regionali distinti per monitoraggio e cura delle patologie

Approvate a maggioranza (23 voti a favore, due astensioni e un voto contrario) le proposte di modifica alla legge regionale 38 del 2017 in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e sensibilità chimica multipla.

Gli aggiornamenti, contenuti in una pdl a firma dei consiglieri Carlo Ciccioli (primo firmatario), Elena Leonardi, Andrea Assenti, Marco Ausili, Nicola Baiocchi, Pierpaolo Borroni, Andrea Putzu (Fratelli d’Italia) e Luca Santarelli (Rinasci Marche), prevedono la creazione di due registri regionali distinti, anziché di un registro unico, per le due patologie, e l’individuazione sul territorio di una struttura di riferimento per i malati di sensibilità chimica multipla, distinta da quella già operativa per la fibromialgia.



Verrà inoltre istituito un Comitato tecnico scientifico al quale spetterà il compito di predisporre le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare per la presa in carico dei malati e di esprimere pareri sui contenuti del piano triennale di formazione e aggiornamento professionale del personale. Inserita nella legge anche la promozione di campagne e di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Prevista, infine, la redazione di una relazione annuale basata sul monitoraggio delle due patologie.

Sul provvedimento, dopo gli interventi dei relatori Carlo Ciccioli (FdI) e Maurizio Mangialardi (Pd), sono intervenuti numerosi consiglieri. Accolto un ordine del giorno del consigliere regionale Cesetti (Pd) con il quale si specifica quali enti adempiranno agli interventi, nel dettaglio l’Asur, le singole Aree Vaste e le Aziende ospedaliere.