Seminario CSV Marche “Co-programmare e Co-progettare tra enti pubblici e terzo settore” Fra relatori, Luciano Gallo (Anci Emilia-Romagna), Andrea Marchesi (Università Bicocca Milano), Sara Tommasini (presidente CSVnet)

Condividere conoscenze, strumenti, metodi ed esperienze e avviare un percorso di “pratiche di comunità” per capire il significato e il cambiamento dei rapporti tra pubblico e privato sociale, nel quadro del Codice del Terzo settore.

È questo l’obiettivo del seminario “Co-programmare e Co-progettare tra enti pubblici e Terzo settore” che CSV Marche organizza in partnership con Forum Terzo settore e col patrocinio di Anci Marche. L’appuntamento è online il 5 febbraio, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed è rivolto a partecipanti dagli Ets e delle istituzioni pubbliche (Regione ed enti locali).

In programma, testimonianze di buone prassi con voci dal Terzo settore e dagli enti pubblici. Con la partecipazione fra i relatori di Luciano Gallo, Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore, Anci Emilia Romagna e di Andrea Marchesi, Animazione Sociale, Università Bicocca di Milano. E l’intervento, nelle conclusioni del dibattito, di Chiara Tommasini, presidente di CSVnet.

“Oltre alle tematiche strettamente giuridiche, ai relatori si chiede di rispondere ad alcune domande – spiega Simone Bucchi, presidente del Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, ente promotore dell’evento – Per esempio, sulle condizioni che favoriscono la crescita di un ecosistema collaborativo. Su come gli strumenti della co-progettazione e co-programmazione possano diventare una leva per promuovere un salto di qualità per il tessuto associativo del territorio e su come stimolare quest’ultimo all’accesso alla programmazione territoriale. Sulla funzione che può svolgere CSV e sulle pratiche dell’animazione territoriale”.

Quesiti che nascono in uno scenario dove oggi gli istituti della co-programmazione e co-progettazione sono adottati in un numero crescente di contesti e si stanno affermando sempre di più nella relazione tra enti pubblici e Terzo settore. Questi strumenti infatti sono stati rafforzati dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017, art. 55) e ulteriormente legittimati dalla Sentenza 131/2020 della Corte costituzionale.

L’incontro si tiene online, su piattaforma Zoom, il 5 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ed è necessario iscriversi, entro il 3 febbraio, nell’area riservata CSV. Per le procedure di iscrizione si rimanda al sito del CSV Marche, www.csvmarche.it. La partecipazione è gratuita.