Calcio: si è ripreso a giocare in Eccellenza, Marina battuto 2-1 nel recupero La Vigor Senigallia attende in testa, la classifica aggiornata

105 Letture Sport

Dopo la sosta forzata per il covid si è ripreso a giocare in Eccellenza, dove domenica 23 gennaio si è svolto il primo dei 6 recuperi in programma prima della ripresa del torneo, fissata per il 6 febbraio con la prima giornata di ritorno.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it