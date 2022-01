Il Consiglio regionale ricorda David Sassoli E' scomparso il presidente del Parlamento Europeo

Sulla pagina Facebook del Consiglio regionale, il Presidente Dino Latini esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

“Vogliamo ricordare – sottolinea – il suo alto profilo istituzionale e l’impegno profuso in questi anni per la costruzione della grande casa comune che è l’Europa. Sassoli è stato un importante interprete del nostro tempo, lavorando alacremente e con determinazione per il raggiungimento dell’obiettivo finale che deve essere proprio quello dell’unità europea, oggi più che mai necessaria”.

Il Presidente Sassoli sarà ricordato domani in Aula consiliare, all’inizio dei previsti lavori dell’Assemblea legislativa.