L’assessore Aguzzi al fianco dei lavoratori di Caterpillar Presente al corteo del 23 dicembre a Jesi

L’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, parteciperà oggi, 23 dicembre, a Jesi, alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale cittadina, in collaborazione con le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, a sostegno dei lavoratori della Caterpillar.

“La mia presenza al corteo – dichiara Aguzzi – vuole testimoniare la vicinanza della Regione Marche ai dipendenti dell’azienda e alle loro famiglie. Continueremo ad essere al loro fianco in questa difficile fase, cercando di mettere in campo tutte le nostre capacità e risorse per poter giungere ad una soluzione, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori e della tenuta stessa del tessuto sociale ed economico del territorio”.