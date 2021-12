Marche e discriminazione di genere, se ne parla a Filottrano Incontro pubblico il prossimo 11 dicembre

“Underground Filottrano” non è solo cultura, ma anche impegno sociale contro ogni discriminazione.



Quelle di genere sono le più odiose poiché sono alimentate dalla presunzione di superiorità dell’uomo sulla donna e degli eterosessuali sugli omosessuali.

Oggi, in piena pandemia, consideriamo emergenza sociale ciò che riguarda le presunte limitazioni della libertà individuale o l’emergenza occupazionale ( che in verità ci portiamo dietro da anni… ), derubricando queste questioni come secondarie.

Eppure, dallo scoppio della pandemia, i casi di violenza sulle donne sono in aumento, come il numero di aggressioni fisiche subìte da omessuali.

Sabato prossimo ne parleremo pubblicamente, senza peli sulla lingua, perché ogni cittadino ha pari dignità in questa nostra Repubblica. Il dibattito verrà realizzato in collaborazione con ANPI sezione di Osimo, “Se non ora quando”, Arci Jesi-Fabriano, Casa delle Donne e tante altre associazioni

Invitiamo tutti coloro che sentono il bisogno di impegnarsi per un cambiamento di questa nostra società a partecipare. Vi aspettiamo Sabato 11 Dicembre, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio comunale di Filottrano.

A seguire, ci ritroveremo presso il Caffè Centrale, per continuare la discussione in un clima di festosa convivialità.

Obbligatorio il Green Pass rafforzato.

