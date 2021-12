Firmato protocollo collaborazione tra Unione Regionale Cuochi Marche e Regione Marche I componenti delle "Berrette Bianche" saranno coinvolti nella promozione turistica e culturale di tutto il territorio

114 Letture Associazioni

Firmato nel pomeriggio del 2 dicembre il Protocollo di collaborazione tra Unione Regionale Cuochi Marche e la Regione Marche che permette ai cuochi regionali in continuità alla precedente amministrazione di affiancare e collaborare ogni qual volta verranno coinvolti nei momenti di promozione turistica e culturale delle Marche tutte.

“In ogni Sapore c’è un Sapere” questo ha sottolineato il Presidente di Unione Regionale Cuochi Marche, Prof. Luca Santini presso la Scuola alberghiera di Senigallia e Vice Presidente Area Centro Italia della Federazione Italiana Cuochi. Sulla stessa linea anche il Presidente Acquaroli che ha ribadito quanto sia “strategico essere affiancati dai Cuochi dell’Unione Regionale” in un’ottica di promozione turistica dei territori, di promozione culturale attraverso l’enogastronomia che rafforza le identità territoriali di ognuno di noi e di quanto sia importante continuare a proporre alle scuole momenti di incontro con i ragazzi per stimolarli a mangiare prodotti locali e preferire prodotti di stagione.

L’Unione Regionale Cuochi Marche ha presentato, prima della firma, un filmato a testimonianza del 1°Contest “Ragazzi Speciali” svoltosi alla Scuola Alberghiera di Senigallia giovedì 18 novembre che ha emozionato il Presidente Acquaroli. Presente l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini che non ha mancato di ringraziare la numerosa delegazione presente delle “Berrette Bianche” sottolineando quanto sia necessario far passare ininterrottamente il messaggio che occorre porre attenzione a quanto si mangia perché “laprevenzione inizia a tavola“.

L’unione Regionale Cuochi Marche ha ringraziato il Consigliere Regionale Marco Ausili della II Commissione Attività Produttive per il supporto fornito a raggiungere questo fondamentale passo insieme.

da Unione Regionale Cuochi Marche