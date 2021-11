Albergatori e Green Pass: “diteci come fare” La Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera chiede chiarimenti

F.A.R.E., Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, in rappresentanza di oltre quaranta Associazioni di categoria, chiede chiarimenti in merito al Decreto 172 del 26 novembre 2021, pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale; la Federazione auspica, in particolare, che vengano chiarite ufficialmente le modalità di comportamento che le strutture ricettive sono chiamate ad esercitare.

È di ieri notte la lettera di F.A.R.E. indirizzata al Presidente del Consiglio On. Mario Draghi e al Ministro del Turismo On. Garavaglia, alla guida del Ministero ormai da Febbraio 2021, che è di fatto una richiesta ufficiale di chiarimenti su alcuni punti che preoccupano molto la categoria dell’ Extralberghiero.

La lettera inviata dal Presidente di F.A.R.E., Delia Di Maio, si articola su due grandi quesiti. Il primo fa riferimento alle Locazioni Turistiche e alla mancanza di cenni normativi nel recente Decreto per questa tipologia di ospitalità che di fatto rientra tra le categorie di cui la Federazione F.A.R.E è rappresentante nazionale. L’altro è di tipo pratico ed esplicativo su come esercitare i controlli disposti dal Decreto, inserendoli in una routine lavorativa che prevede per alcuni (come ad esempio B&B ed affittacamere) un duraturo, continuo e continuativo contatto con l’ospite, e di fatto solo una verifica dei documenti d’identità per altri, come nel caso delle Case Vacanze. Si tratta di disposizioni che, per la prima volta, tutto il settore dell’Ospitalità è chiamato ad adempiere e che creano ovviamente incertezza e preoccupazione fra gli operatori di uno dei settori economici più danneggiati dalla pandemia.

“Fra i tanti dubbi che i nostri Associati si pongono è come comportarsi in caso di un soggiorno superiore a due giorni – dichiara il Presidente di F.A.R.E., Di Maio. L’elenco delle attività economiche menzionate nel Decreto, nel quale sono state inserite anche quella alberghiera e delle strutture ricettive, non prevedono un rapporto prolungato nel tempo tra soggetti coinvolti, come invece nel caso dell’ospitalità. Inoltre tra le tante preoccupazioni dei nostri associati – continua Delia Di Maio – c’è quella della differenza di disposizioni per Case Vacanze e Locazioni Turistiche: le prime sono annoverate nel Decreto, le seconde no, ma di fatto entrambe sono pressoché similari nella gestione dell’attività ricettiva. La tipologia di ospitalità conosciuta come Casa Vacanze non prevede una reception e un’assistenza quotidiana e continua del soggiorno, così come per le Locazioni Turistiche. Perché il decreto non include le LocazioniTuristiche, quale è la ratio che le esclude?”

Altro chiarimento importante è quello relativo alla verifica del Green Pass per prenotazioni superiori alle due notti.

“Su un soggiorno di lunga durata – chiede ancora Di Maio – ogni quanto i gestori sono chiamati a controllare il green pass che potenzialmente potrebbe non essere valido da un momento all’altro?”

“Da parte nostra la Federazione chiede alle Locazioni Turistiche di tentare di seguire anch’esse le nuove norme”- continua il Presidente – nonostante il Governo al momento non le abbia incluse nel Decreto, nel rispetto del senso civico comune con la speranza di salvaguardare gli sforzi fatti dalla maggior parte della comunità per la ripresa economica dell’intera categoria”.

La nuova Federazione F.A.R.E., è stata costituita il 15 aprile del 2021, con la partecipazione di oltre 40 associazioni presenti sul territorio nazionale in rappresentanza di B&B, Case Vacanza, Affittacamere, Residence, Agriturismi, e Locazioni Turistiche, sia del settore imprenditoriale che non.

F.A.R.E., la nuova Federazione nazionale, libera e indipendente rispetto ad altre sigle del settore turistico, punta ad agire sia come organo di tutela, sia come propulsore per il settore ricettivo, e raccoglie tutte le categorie di attività̀ extralberghiere e locazioni brevi/turistiche.

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera