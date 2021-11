Violenza contro le donne, se ne parla in Consiglio regionale Martedì 23 novembre

Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 23 novembre, a partire dalle ore 10. La seduta si terrà in modalità mista (presenza e videoconferenza) presso l’Aula consiliare di Palazzo Leopardi.

Prima parte dedicata alla presentazione del “Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche”.

All’ordine del giorno della successiva seduta ordinaria l’eventuale approvazione di atti d’indirizzo riferiti alla tematica affrontata. Seguirà l’esame delle proposte di legge riguardanti “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione” (ad iniziativa dei consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu) e alcune modifiche alla normativa in materia d “Raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno” (sottoscritta dai consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli).

In discussione anche la proposta di atto amministrativo riferito all’ “Assestamento del bilancio pluriennale 2021 del Consiglio – Assemblea legislativa e documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2021”, che sarà illustrato in Aula dal Vicepresidente Gianluca Pasqui. All’ordine del giorno diverse interrogazioni e mozioni.

Si ricorda che è possibile seguire la diretta dei lavori in streaming collegandosi alla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.