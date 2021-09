E’ tempo di scoprire l’entroterra marchigiano: scegli la tua escursione su Marche in Festa Trekking, visite guidate, esperienze culinarie, fiere e tanto altro per conoscere le bellezze della regione Marche all'aria aperta

La stagione estiva 2021 si è ormai conclusa ed è tempo di abbandonare le spiagge per scoprire attraverso visite guidate ed escursioni le bellezze dei paesaggi collinari e montani che la regione Marche ha da offrire.



Questa zona infatti, non eccelle solo per il suo splendido mare ma, addentrandosi nell’entroterra, regala anche scenari suggestivi perfetti per gli amanti delle escursioni. Rilassanti passeggiate in famiglia alla scoperta dei borghi marchigiani, lunghi percorsi di trekking per i più esperti e tante altre alternative per scoprire e godere delle bellezze naturalistiche della regione Marche.

Il periodo storico attuale, tra le sue innumerevoli difficoltà, ha però permesso di riscoprire il piacere di trascorre del tempo all’area aperta, portando a prediligere uscite in luoghi esterni, a visite in spazzi chiusi e spesso affollati.

Questa inversione di trend ha generato un aumento dell’offerta delle gite organizzate, con percorsi sempre più attrezzati ed organizzati a seconda delle esigenze del visitatore. Il portale online Marche in Festa è il luogo giusto dove trovare le escursioni nelle Marche più adatte a voi, contenente una vasta scelta di opzioni suddivise per date, zone e tipologie di attività.

Tra le offerte di eventi da poter scegliere su Marche in Festa, oltre a passeggiate ed escursioni, nel calendario troverete anche sagre, visite guidate nei centri storici dei borghi, esperienze culinarie dedicate ai sapori tipici della zona, fiere e mercatini.