“Sull’Afghanistan non possiamo stare fermi a guardare” Il presidente del Consiglio regionale annuncia una mozione

Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, interviene sulla drammatica crisi umanitaria che si sta consumando in queste ore in Afghanistan e annuncia che nella prima seduta di settembre del Consiglio regionale presenterà una specifica mozione.

“Stiamo assistendo ad una crisi politico-umanitaria dai risvolti gravissimi – sottolinea – e come massima istituzione regionale abbiamo il dovere morale di non restare fermi a guardare, bensì di prendere una netta posizione, affermando con forza l’inalienabilità dei diritti umani e mettendoci a disposizione per offrire tutto il supporto e la solidarietà possibile alla popolazione afghana”.

Il Presidente specifica che attraverso la mozione s’intende “prendere l’impegno formale per azioni concrete di solidarietà ed accoglienza per i profughi e, in particolare, per le profughe afghane”