Conferenza dei Consigli comunali, si sceglie coordinatore Riunione lunedì 12 luglio

275 Letture Politica

Lunedì 12 luglio dalle ore 15.30 si riunisce l’Assemblea Regionale Anci che è chiamata ad eleggere il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali.



L’occasione sarà propizia per confrontarsi sul tema “Consigli comunali in modalità telematica” e la necessità di dotare le amministrazioni comunali di una ‘bussola operativa’ con cui orientarsi per svolgere, in modo regolare, le sedute dei propri organi nel contesto eccezionale del Covid che ne ha profondamento cambiato le modalità di funzionamento.

Il programma del pomeriggio prevede i saluti istituzionali della Presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli, del Presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli e dell’Assemblea Legislativa Dino Latini.

Quindi seguirà l’ntervento del Coordinatore Nazionale dei Consigli Comunali e Presidente del Consiglio di Napoli Alessandro Fucito che precederà la relazione del Coordinatore uscente Susanna Dini.

Quindi seguirà la votazione per designare il nuovo coordinatore della Conferenza Regionale dei Consigli Comunali.