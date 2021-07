Netstrada, startup digitale, cerca collaboratori Annuncio di lavoro per sviluppatori software appassionati, pronti a mettersi in gioco e sperimentare nuove tecnologie

Figlia dell’esperienza pluridecennale di Netservice in ambito web, nasce Netstrada, un’azienda software che offre soluzioni ingegneristiche all’avanguardia nel settore web e delle app connettendo professionisti da tutta Europa.

Netstrada ha come obiettivo la formazione e la connessione di giovani talenti con le grandi aziende che popolano il panorama europeo, sempre affamate di personale altamente qualificato in ambito software.

Non solo, Netstrada vuole diventare un punto di riferimento nell’ambito dell’ingegneria del software, offrendo soluzioni innovative e sempre di qualità per tutto ciò che riguarda lo sviluppo web, di applicazioni, di e-commerce o, più in generale, di software ad-hoc.

Proprio poter raggiungere al meglio questi ambiziosi obiettivi, Netstrada è alla ricerca di persone di talento pronte a mettersi in gioco.

Chi cerchiamo?

Cerchiamo sviluppatori software appassionati del proprio lavoro che vogliano sperimentare nuove tecnologie e che non abbiano paura di rimanere sempre al passo con le ultime novità in termini di linguaggi e strumenti.

Il nostro candidato ideale è in grado di gestirsi autonomamente all’interno della nostra struttura full-remote (eventualmente coworking), è capace di interagire con i clienti in video call o per telefono, è sempre alla ricerca di soluzioni innovative e di qualità all’interno di ogni progetto.

Il tuo profilo

– Laurea triennale in informatica, oppure esperienza lavorativa equivalente

– Padronanza della lingua inglese per comunicazioni quotidiane con altri sviluppatori. Non è richiesto un livello avanzato, ma deve essere sufficiente per poter sostenere comunicazioni informali

– Aver voglia di mettersi alla prova e lavorare autonomamente in un ambiente internazionale

Competenze che ci interessano

– Linguaggi backend (PHP, Golang, Java, Kotlin, Ruby, etc..)

– Linguaggi frontend (JavaScript, TypeScript, Web Assembly, etc..)

– Frameworks (Symfony, Laravel, Angular, React, React Native, etc… )

– Molto apprezzata la conoscenza di almeno una delle 3 Public Cloud più diffuse al momento (AWS, Azure, Google Cloud)

– Lingua inglese

Cosa ti aspetta

– Salario competitivo

– 100% lavoro da casa o coworking

– Ampliamento del bagaglio culturale e tecnico grazie all’interazione quotidiana con aziende internazionali

– Eventi aziendali a cui poter partecipare

Se sei interessato visita la pagina netstrada.it/jobs.html e compila il form per inviarci il tuo profilo.