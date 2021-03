Basket Donne: ecco il regolamento della B Intanto sabato 27 marzo Ancona, Senigallia, Matelica/Fabriano e Pesaro iniziano il ritorno

Prima giornata di ritorno in serie B femminile di basket con derby anconetano nel capoluogo tra Basket Girls Ancona e MyCicero Senigallia.

Si gioca sabato 27 marzo alle ore 19.

L’altra partita è Matelica-Pesaro, alle 18.30 di sabato.,

Intanto è finalmente noto il regolamento della seconda fase.

Terminato il girone di ritorno le quattro corregionali (Ancona, Senigallia, Matelica/Fabriano e Pesaro) che compongono il girone D tutto marchigiano si uniranno alle quattro formazioni del C per formare un girone da otto.

Nel C ci sono Rimini, Forlì, San Lazzaro e Castel San Pietro.

Tutte le squadre si porteranno dietro i punti conquistati nella prima fase e in otto giornate (dal 2 maggio al 20 giugno) affronteranno solo i quattro club provenienti dall’altro girone, in gare di andata e ritorno.

Alla fine la classifica sarà quella ottenuta sommando i risultati delle sei partite della prima fase alle otto della seconda.

A questo punto ci saranno play-off e play-out. Non è stato ancora reso noto quante delle otto disputeranno i play-off, dopo i quali ci saranno comunque spareggi interregionali per la promozione in A2.

Già nota invece la formula play-out per la retrocessione: soltanto l’ultima classificata del gruppo a otto Marche-Emilia Romagna rischierà, dovendo disputare uno spareggio in gara di andata e ritorno (vale la differenza canestri) contro l’ultima classificata del girone più nordista, composto da otto squadre emiliane.