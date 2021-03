Covid, Morani: “Situazione gravissima nelle Marche, da Acquaroli propaganda e caos” La deputata del Pd Marche sulla gestione della campagna vaccinale

“La situazione nelle Marche è gravissima: i contagi oggi sono 919 e il rapporto positivi/testati è arrivato al 23,3%. Abbiamo chiesto da tempo alla giunta Acquaroli più coraggio nelle decisioni e provvedimenti seri e rigorosi.

Il risultato della indecisione del presidente e della sua giunta è purtroppo sotto gli occhi di tutti. Ancora le Marche non hanno sottoscritto a differenza delle altre regioni un accordo con i medici di medicina generale per le vaccinazioni (speriamo oggi sia la volta buona). Si è perso tempo prezioso per fare un inutile screening di massa invece di organizzare le vaccinazioni che sono molto indietro e nel caos più totale”. Lo scrive su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd.

“In Toscana – sottolinea – oggi partono le vaccinazioni per i disabili gravi e gravissimi mentre nelle Marche non si sa quando si potranno effettuare. L’Emilia Romagna ha messo a disposizione le unità mobili per vaccinare gli anziani che non possono recarsi nei centri vaccinali mentre nelle Marche ancora mancano anche solo le istruzioni/informazioni per chi non può spostarsi. Servono Covid hotel in tutta la regione per fermare i contagi nelle famiglie.

Insomma, servono un presidente della regione e una giunta che prendano le giuste decisioni nei tempi opportuni. Con la propaganda non si governa. Per fare opposizione va bene, ma ai marchigiani oggi servono decisioni e programmazione.

Poveri noi”, conclude Morani.

