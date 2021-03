Fabio Franchini nuovo presidente della Fipav Marche Eletti pure i consiglieri

Al termine dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale Marche Fipav, Fabio Franchini è stato eletto presidente con l’85,67% dei voti (presenti 146 società su 164).



Eletti anche i consiglieri Andrea Pietroni, Roberto Cambriani, Giampiero Freddi, Cupelli Giuseppe, Medico Maurizio e Roberto Paradisi; il Revisore dei conti è Luciano Mattioli.

“Ringrazio tutte le società che mi hanno votato e che mi hanno sostenuto. L’assemblea è stata molto partecipata, e questo è un ottimo riscontro. È una grande soddisfazione, un premio che raccolgo per la passione che ho messo in tanti anni di pallavolo gestita a tutto tondo. Un duro impegno mi attende ma cercherò di soddisfare tutte le aspettative. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per ripartire e far tornare la Regione Marche tra le migliori”.

Queste le parole del neo Presidente Franchini.