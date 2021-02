Attivo un nuovo treno Swing nelle Marche Prosegue l'ammodernamento dei convogli

Da oggi, mercoledì 17 febbraio, in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano un nuovo treno Swing: diventano così 24 i nuovi treni regionali – 11 Jazz, 4 Pop e 9 Swing – già in circolazione sui binari delle Marche.

Un piano di ammodernamento che si completerà entro il 2025 con l’arrivo di altri 20 nuovi treni – 11 Rock, 8 a Media Capacità, 1 Locomotore diesel – così come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Marche e Trenitalia, che prevede investimenti per 300 milioni di euro, di cui 206 milioni destinati al rinnovo dei treni regionali.

Composto da 3 carrozze – due con cabina di guida alle estremità ed una rimorchiata al centro – il nuovo treno è dotato di due motori diesel e può raggiungere una velocità massima di 130 km/h.

Lo Swing è un convoglio con architettura open space, per offrire un’esperienza di viaggio più gradevole al passeggero e, nel contempo, permettere una visibilità complessiva del treno al personale di bordo.

Progettato secondo nuovi standard di comfort, sicurezza e accessibilità, conta 161 posti a sedere, di cui due per dedicati a persone con ridotta mobilità e 4 spazi porta bici.

L’ingresso alle carrozze “a raso” del marciapiede facilita la salita dei passeggeri, mentre le pedane retrattili permettono un accesso agevole anche alle persone a ridotta capacità motoria.

Molti i servizi a bordo: impianto di videosorveglianza, schermi luminosi interni visibili da ogni punto del treno per le informazioni, impianto di sonorizzazione, scritte in braille, prese di corrente a 220 V per l’alimentazione di cellulari e PC portatili.

Due le toilette di bordo, delle quali una dedicata alle persone con mobilità ridotta. Telecamere interne ed esterne garantiscono inoltre il controllo delle fasi di ingresso e uscita dei viaggiatori e la videosorveglianza a bordo.