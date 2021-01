Calcio regionale, quale futuro? L'Eccellenza attende di conoscere il suo destino: il 5 febbraio se ne potrebbe sapere di più

Le società dilettantistiche del calcio marchigiano attendono di conoscere il destino della stagione 2020-21: una stagione che per alcune non è mai cominciata (dalla Prima Categoria alla Terza), per qualcun altro – come la Promozione – è durata lo spazio di una giornata mentre il massimo torneo regionale, l’Eccellenza, era già giunto alla sesta giornata al momento dello stop.

