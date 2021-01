Condizioni meteo avverse per neve, anche a bassa quota possibilità di deboli accumuli Avviso della Protezione Civile delle Marche, valido dalle 18 di domenica 17 gennaio, alle 12 di lunedì 18

La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve dalle ore 18:00 del 17/01/2021 alle ore 12:00 del 18/01/2021.

Per il territorio di Senigallia le nevicate sono previste a quote superiori ai 100 metri con accumuli deboli. Localmente brevi nevicate potranno verificarsi anche a quote di pianura con accumuli non rilevanti al più deboli.