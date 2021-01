Lunedì 11 gennaio torna nelle Marche Il Salone dello Studente, Campus Orienta Dopo tre edizioni in presenza alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la manifestazione sceglie uno spazio virtuale

133 Letture Associazioni

Da lunedì 11 a giovedì 14 gennaio, dopo 3 edizioni in presenza alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, il Salone dello Studente, con il 1° Campus Orienta Digital delle Marche sceglie uno spazio virtuale per consentire agli studenti delle 1.355 scuole superiori marchigiane di 2° grado di informarsi e documentarsi sulle possibili scelte post-maturità anche in epoca di lockdown.



E se ne febbraio 2019 a Pesaro i visitatori erano stati circa 6.000 (l’edizione 2020, programmata il 26 e 27 febbraio era stata sospesa last-minute per la pandemia appena scoppiata), per l’edizione 2021 on-line sono attesi 10.000 giovanissimi.

“Proprio a Pesaro si interrompeva lo scorso anno l’esperienza dei Saloni dello Studente in Presenza”, ricorda Domenico Ioppolo, COO di Campus Orienta. “È stato uno choc per tutti: due giornate di festa, formazione e dibattito che il Covid ha cancellato in un attimo. Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per spostare questa esperienza nella dimensione digitale e i risultati sono stati fino ad oggi eccezionali. Il Salone dello Studente delle Marche, annullato lo scorso anno, ritorna sulla piattaforma digitale per riaffermare il diritto al futuro di studenti, famiglie e scuole“.

Principali destinatarie dell’iniziativa sono le 1.355 scuole secondarie superiori delle Marche, che contano circa 70.000 studenti, di cui 33.500 ai licei, 21.500 agli istituti tecnici e 15.000 ai professionali. I loro iscritti alle classi IV e V, ormai vicini all’esame di maturità, sono i primi invitati, insieme alle loro famiglie, spesso coinvolte dagli stessi giovanissimi in scelte tanto delicate e determinanti.

Senza dimenticare che i Saloni dello Studente Digitali e Regionali, senza gli ostacoli imposti dalle distanze geografiche, possono essere visitati da tutti gli studenti a prescindere dalla regione protagonista. Se all’ultimo Campus Orienta di Pesaro (2019), la gran parte dei visitatori era per il 75% di provenienza marchigiana, cui si aggiungeva il 13% dall’Emilia Romagna, il 9% dall’Umbria e il 3% dall’Abruzzo, alla versione digitale dell’iniziativa è attesa una significativa presenza anche dalle regioni non confinanti.

Sulla piattaforma interattiva www.salonedellostudente.it, per 4 giorni, da lunedì a giovedì, scuole e studenti trovano in un unico sito decine di presentazioni webinar di università, accademie e Its cui assistere e interagire, e altrettanti stand da visitare, con orientatori di atenei e istituti post-diploma che rispondono a dubbi e domande degli studenti e illustrano tutta l’offerta didattica disponibile, a partire da quella marchigiana con le Università di Urbino e Macerata e l’Accademia Poliarte

Entrambe le esperienze sono valide come ore di Pcto, ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro. Fra questi verrà presentato il laboratorio Campo Pratica – Attrezzeria Esperienziale. In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale di Pesaro e Urbino e Comune di Pesaro, sostenitori storici del salone in presenza, che anche in digitale supportano l’iniziativa.

Un’iniziativa, quella di Campus Orienta, tanto più indispensabile oggi che non sono possibili open day e presentazioni pubbliche. E con una dispersione studentesca che il lockdown rischia di crescere oltre le sue già allarmanti dimensioni: il 36% delle matricole abbandona o cambia strada durante il 1° anno di università (fonte Anvur). E il 22,2% dei 15-29enni italiani non lavora e non studia (Istat 2020): quasi il doppio rispetto ai loro coetanei dell’Unione Europea, dove fra i 28 Paesi Ue la percentuale di Neet (Neither in Employment or in Education or in Training) non va oltre il 12,5%.

Il Salone dello Studente in programma

Ai webinar (presentazioni dei corsi di laurea, seminari sul mondo del lavoro e incontri di counseling collettivi e individuali) si assiste linkando sulla Sala Workshop, da lunedì 11 a giovedì 14 gennaio dalle ore 9,10 alle 16,30-17 circa. Gli stand di università, accademie e Its, dove parlare con orientatori e contattare le Segreterie studenti dei singoli atenei, si visitano linkando su Parla con le Università.

Per facilitare la navigazione sono previsti anche 7 percorsi virtuali in base a ciò che si cerca: Percorso Educazione Civica; Percorso Accademico; Percorso Esplorativo, Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione; Percorso Lavoro; Sbocchi Occupazionali e Professioni del Futuro; Vivere e Studiare all’Estero.

Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve un kit di pre-orientamento che comprende strumenti e brevi manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i conseguenti criteri di scelta. Ci sono poi Sportelli di Counseling didattico e professionale; Test su intelligenze multiple, lingua inglese, interessi scientifici, aree post-diploma.

Materiali informativi come brochure dei corsi, video-presentazioni e video-tutorial psico-pedagogici restano fruibili anche a fini iniziativa, disponibili h24 tutto l’anno linkando su Sala Cinema. Così come il motore di ricerca www.salonedellostudente.it: strumento che consente di scoprire, analizzare e confrontare tutti i corsi di laurea di tutte le università italiane.

La piattaforma si rivolge anche ai docenti scolastici con uno spazio loro dedicato (www.salonedellostudente.it), che propone webinar di aggiornamento didattico e di attualità, come l’insegnamento durante il Covid e nel post-pandemia, l’intelligenza artificiale nella didattica e l’evoluzione del dialogo docente-discente.

Il Salone dello Studente Campus Orienta Digital delle Marche è navigabile gratuitamente sulla piattaforma www.salonedellostudente.it.

Programma su:www.salonedellostudente.it, scaricabile anche in pdf.