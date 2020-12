“Il sindaco esprima una chiara posizione in merito alle parole del vice-sindaco” Polemica politica, anche in maggioranza, a Senigallia per le parole del vice-sindaco Pizzi sul covid

La funzione primaria della politica, e quindi del singolo politico, è quella di rappresentare gli interessi ma anche i principi etico-morali di tutti i suoi cittadini, elettori e non, ed è in virtù di questa visione che ci chiediamo se un amministratore possa esprimere opinioni personali in pubblico su temi di salute pubblica.

