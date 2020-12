Consiglio Regione Marche approva modifica alla legge sull’edilizia in zone sismiche Biancani: "Procedure più semplici e veloci, garantita la sicurezza, sempre più fiducia al lavoro dei professionisti"

106 Letture Politica

Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la proposta di legge sugli interventi edilizi in zone sismiche, presentata dal Vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani.

“Le nuove norme – spiega Biancani – recepiscono i principi della semplificazione e dell’innovazione, riducendo i tempi e i costi relativi alle pratiche per la realizzazione dei lavori. Il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi – entra nel merito – dovrà avvenire non più entro 60 giorni, ma entro 30 giorni, dimezzando il tempo di attesa. Inoltre viene introdotto il principio del silenzio-assenso, secondo il quale, superato il termine dei 30 giorni, non c’è più l’obbligo di disporre di una risposta scritta per ritenersi autorizzati a procedere. In pratica la mancanza di una risposta formale, scaduto il tempo, equivale ad una risposta affermativa”.

Sempre in linea con il Decreto semplificazione e innovazione, la nuova legge snellisce anche le pratiche relative alle opere di somma urgenza, “in questo caso, qualora si tratti di interventi di emergenza per la messa in sicurezza, l’autorizzazione sismica non è necessaria, purché le opere siano temporanee e provvisorie, con permanenza inferiore ai due anni”.

Dal punto di vista del controllo, la nuove disposizioni prevedono che il sorteggio a campione dei progetti soggetti a verifica avvenga tramite il sistema informativo integrato regionale “DOMUS”. “La legge approvata oggi – conclude Biancani – è il frutto di un percorso di confronto svolto nella precedente legislatura con ingegneri, architetti, geometri, tecnici e imprese. L’obiettivo è quello di rendere le procedure più snelle e veloci, garantendo la sicurezza e riconoscendo le competenze dei professionisti. Ringrazio la Terza Commissione e l’intero Consiglio regionale per l’approvazione unanime”.

Da Andrea Biancani, Vicepresidente Consiglio regionale