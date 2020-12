Marche, droga in lettere e biglietti auguri: 174 destinatari nella nostra regione L'Agenzia Dogane e Monopoli ed i militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno presentato il report degli ultimi 12 mesi

487 Letture Cronaca

La droga viaggia attraverso le lettere ed i biglietti di auguri. È quanto emerge dal report fortino dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dai i militari del Gruppo della Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Linate che, negli ultimi 12 mesi, hanno intercettato vari tipi di sostanze stupefacenti nascoste nella corrispondenza postale. Le missive sospette, proveniente principalmente dall’Olanda e destinata a persone fisiche residenti nelle Marche, ammontano a 174. Su scala nazionale sono state 6.600 le lettere ‘stupefacenti’.



In tutto sono stati sequestrati 50 kg di sostanze stupefacenti nascoste in biglietti di auguri, incollate alle cartoline, racchiuse tra pagine di libri, persino nelle confezioni di cerotti. Le indagini hanno rilevato come la droga, probabilmente ordinata via web, transiti ogni giorno dentro buste prive dell’indicazione del mittente, insieme a migliaia di lettere di corrispondenza in attesa di smistamento nel centro postale di Linate.

In particolare l’enorme quantitativo sequestrato riguarda il controllo dell’autotreno che quotidianamente proviene dai Paesi Bassi: rinvenuti quasi 15 kg di anfetamina, 4 kg di metanfetamina, allo stato solido e liquido, 2 kg tra cocaina ed eroina, 15 kg tra hashish e marijuana, oltre 10mila francobolli di Lsd e 10 kg di funghi allucinogeni, 600 grammi di Ghb, la droga liquida detta “dello stupro”, che solo con alcune gocce è in grado di inibire la capacità di intendere e volere dell’assuntore.