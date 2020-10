Marche, influenza: raddoppiate le dosi dei vaccini: 860mila dosi Saltamartin: "Necessità di un accordo con i medici famiglia per un impegno maggiore"

La Regione Marche intende passare dalle 440mila dosi di vaccino anti-influenzale ordinario attualmente disponibili a 860mila dosi. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, secondo il quale finora c’era una carenza rispetto a quelli indicati nei report governativi sui Lea.

Dunque quasi un raddoppio di dosi, ha sottolineato, ricordando che c’è una “grossissima domanda vaccini dalle strutture periferiche e dai medici. Ciò – ha spiegato – comporta la necessità di un accordo con i medici famiglia per un impegno maggiore“. L’assessore ha dato per questo disposizione di convocare le associazioni rappresentative dei medici di famiglia per stringere un accordo