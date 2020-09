Elezioni Marche 2020: per la regione è svolta a destra con Francesco Acquaroli – Lo scrutinio Terminato lo spoglio per l'elezione di presidente marchigiano e Consiglio Regionale. Centrodestra al 49%, centrosinistra al 37%

Alla chiusura dei seggi elettorali nelle Marche, alle 15 di lunedì 21 settembre, è partito lo scrutinio delle schede votate per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, seguito da quello per le Elezioni Regionali 2020. In questo articolo abbiamo l’andamento in diretta dello spoglio per il voto regionale delle Marche, man mano che sono arrivati i risultati dalle 1.576 sezioni.

Su MarcheNotizie.info in diretta l’evoluzione dello scrutinio, aggiornando in tempo reale le tabelle che seguono, che riassumono voti e percentuali raccolte da ciascun candidato presidente e ciascuna lista ad essi collegata.

AGGIORNAMENTO ore 17:30 del 22/09

DATI RIFERITI A TUTTA LA REGIONE MARCHE – 1.576 sezioni su 1.576

Candidato / Lista Voti Perc. FRANCESCO ACQUAROLI 361.186 49,13% Civitas Civici 12.958 2,08% Forza Italia – Berlusconi – Civici per le Marche 36.716 5,89% Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d’Italia 116.231 18,66% Lega Salvini Marche 139.438 22,38% Movimento per le Marche 5.730 0,92% Popolari Marche – Unione di Centro 14.067 2,26% SABRINA PAOLA BANZATO 4.121 0,56% Vox Italia Marche 2.954 0,47% ALESSANDRA CONTIGIANI 1.142 0,16% Riconquistare l’Italia 640 0,10% ANNA RITA IANNETTI 3.984 0,54% Movimento 3V Libertà di scelta 2.689 0,43% ROBERTO MANCINI 16.879 2,30% Dipende da Noi 11.834 1,90% MAURIZIO MANGIALARDI 274.152 37,29% Italia Viva 19.742 3,17% Le Nostre Marche e Il Centro 11.625 1,87% Mangialardi Presidente 12.884 2,07% Marche Coraggiose 9.270 1,49% Partito Democratico 156.394 25,11% Rinasci Marche 17.268 2,77% GIAN-MARIO MERCORELLI 63.355 8,62% Movimento 5 Stelle 44.330 7,12% FABIO PASQUINELLI 10.381 1,41% Comunista! 8.184 1,31%

AGGIORNAMENTO ore 02:15 del 22/09

Alle ore 2 del 22.09 nelle Marche sono state scrutinate 1.556 sezioni su 1.576. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 49,12%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 37,29%

Gian Mario Mercorelli, (Movimento 5 Stelle): 8,64%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 2,30%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,41%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,56%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,54%

Alessandra Contigiani, (Riconquistare l’Italia): 0,16%

AGGIORNAMENTO 23:30

Dopo lo scrutinio di 1.119 sezioni elettorali marchigiane su un totale di 1.576 , queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 49,06%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 37,13%

Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle): 8,70%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 2,42%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,42%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,56%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,55%

Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia): 0,16%

AGGIORNAMENTO ore 22:20

Dopo lo scrutinio di circa il 50% delle sezioni elettorali marchigiane (787 su 1576), queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 48,95%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 37,11%

Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle): 8,74%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 2,50%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,43%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,59%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,54%

Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia): 0,15%

AGGIORNAMENTO ore 20:45

Dopo lo scrutinio di 500 sezioni elettorali marchigiane su 1.576, queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti dell’undicesima legislatura della Regione Marche, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 48,36%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 37,45%

Gian Mario Mercorelli, (Movimento 5 Stelle): 8,85%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 2,63%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,45%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,60%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,54%

Alessandra Contigiani, (Riconquistare l’Italia): 0,13%

AGGIORNAMENTO ore 19:58

Dopo lo scrutinio del 20% delle sezioni elettorali marchigiane (317 su 1.576), queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 48,14%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 37,62%

Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle): 8,81%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 2,78%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,44%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,58%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,51%

Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia): 0,12%

AGGIORNAMENTO ore 19:14

Alle 15.00, orario di chiusura dei seggi, ha votato il 59,74% del corpo elettorale, rispetto al 49,78% del 2015, quando la tornata elettorale ha riguardato la sola giornata di domenica 31 maggio. Alle urne si sono recati 783.092 marchigiani: 392.221 maschi (61,54%) e 390.871 femmine (58,04%). La circoscrizione di Ancona ha fatto registrare un’affluenza del 60,50% (rispetto al 51,54% finale del 2015,). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata di 57,67 (47,36% nel 2015), in quella di Fermo 61,17% (51,46% nel 2015), in quella di Macerata 56,60% (rispetto al 47,17% del 2015), in quella di Pesaro e Urbino 67,27% (50,55% nel 2015). Queste le percentuali conclusive registrate nei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 59,02%, Ascoli Piceno 59,59%, Fermo 67,74%, Macerata 65,54%, Pesaro 62,98%.

AGGIORNAMENTO ore 18:32

Primi risultati comunicati dall’Ufficio elettorale regionale, che raccoglie, da Palazzo Raffaello della Giunta regionale (Ancona), i voti scrutinati da 45 sezioni sulle complessive 1.576.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 45,93%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 38,21%

Gian Mario Mercorelli, (Movimento 5 Stelle): 9,45%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 3,69%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,60%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,54%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,54%

Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia–Fronte Sovranista Italiano): 0,05%

AGGIORNAMENTO ore 17:48

Le prime proiezioni confermano la tendenza degli exit poll: ormai certa la vittoria per Francesco Acquaroli (centrodestra) che si sarebbe assicurato una percentuale di voti del 48,1%, seguito a distanza da Maurizio Mangialardi (centrosinistra) con un dato del 34,7%. Gian Mario Mercorelli (M5S) è dato al 10,5% e Roberto Mancini (Dipende da Noi) al 3,2%.

AGGIORNAMENTO ore 15:35

Gli exit poll diffusi dalla Rai a urne chiuse danno per vincente Francesco Acquaroli con una percentuale tra il 47 e il 51%, seguito a distanza da Maurizio Mangialardi con un dato oscillante tra il 34 e il 38%. Gian Mario Mercorelli segue tra il 7 e il 9%, Roberto Mancini tra l’1,5 e il 3,5%.