Elezioni Comunali, Regionali e Referendum 2020: come si vota – VIDEO Tutte le modalità nelle quali è possibile esprimere correttamente le proprie preferenze e gli errori da evitare

Domenica 20 settembre 2020, dalle 7 alle 23, e lunedì 21, dalle 7 alle 15, seggi aperti in tutta Italia per il Referendum sul taglio dei parlamentari, per l’elezione di presidenti e consigli di sette regioni, e per l’elezione di sindaci e consigli di circa mille Comuni.

Vediamo le modalità di voto, spiegate nei video seguenti.

Sono 17 i Comuni delle Marche chiamati ad eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale: tra questi, due capoluoghi di Provincia, Macerata e Fermo, e un centro con più di 15.000 abitanti, Senigallia. Gli altri sono Cerreto d’Esi, Loreto, Appignano del Tronto, Cossignano, Montefortino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Santa Vittoria in Matenano, Petriolo, Ussita, Isola del Piano, Sant’Angelo in Vado



Nelle Marche si vota anche per le Elezioni Regionali



Su tutto il territorio nazionale, infine l’elettorato è chiamato a esprimersi sul Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari