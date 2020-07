Marche, Coronavirus: ancora zero morti Si tratta della terza settimana di fila senza vittime

Anche oggi, lunedì 6 luglio, non sono stati registrati morti per Coronavirus nelle Marche. Si tratta del 26esimo giorno consecutivo. L’ultimo decesso risale infatti al 15 giugno. Sono state 987 le vittime dell’epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.





Sono 241.819 i casi complessivi di coronavirus in Italia alle 17 di lunedì 6 luglio, in crescita di 208 unità rispetto al giorno precedente (+0,09%). Ieri l’aumento era stato di 192 unità.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 8 morti (+0,02%) che portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 34.869. Le guarigioni, invece, sono state 133 in un giorno, per un totale di 192.241 all’insegna di un incremento dello 0,07% per cento.

Al momento, in Italia, si contano 14.709 malati , 67 in più di ieri 5 luglio, +0,46% rispetto a domenica. I ricoverati con sintomi sono 946 (uno in più di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 72 pazienti, 2 in meno rispetto al giorno precedente e in isolamento domiciliare 13.691 persone (rispetto alle 13.623 di ieri, in aumento di 68 unità).