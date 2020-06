Coronavirus, 3 nuovi positivi nelle Marche: sono tutti legati all’Hotel House di Porto Recanati Nessun decesso legato alla pandemia nelle ultime 24 ore

135 Letture Cronaca

Nella giornata di domenica 21 giugno il Gores regionale ha diffuso i consueti bollettini giornalieri riguardanti contagi, ricoveri e decessi registrati nelle Marche.

Nel corso delle ultime ventiquattro ore, i tamponi analizzati sono stati 1.309: oltre la metà (688) hanno riguardato il percorso nuove diagnosi, 433 il percorso guariti e 188 sono invece stati effettuati tra le persone residenti presso l’Hotel House di Porto Recanati: 3, in quest’ultimo caso, gli esami che hanno dato esito positivo.

Sono 14 i ricoverati negli ospedali marchigiani: 2 in reparti semi–intensivi, 9 in aree non intensive e 3 in situazioni di degenze post-acute. 37 invece i pazienti ospitati in altre strutture del territorio.

Non è stato invece comunicato nessun nuovo decesso, il cui numero complessivo a livello regionale rimane così 994.