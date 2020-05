Coronavirus, 13 nuovi tamponi positivi nelle Marche Il presidente regionale Ceriscioli: "Importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti"

Sono 13 i nuovi casi accertati di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto dal Gores regionale nella giornata di domenica 24 maggio.

In totale sono stati 1.060 i tamponi effettuati, 717 a nuovi pazienti e 343 a persone in via di guarigione. Dall’inizio della pandemia gli esami con esito positivo sono stati 6.714 a fronte di 60.949, ossia l’11% circa.

I 13 nuovi tamponi positivi sono stati riscontrati nelle province di Ancona (6), Pesaro-Urbino (2) Macerata (2) e Fermo (3) Nel corso dell’ultima settimana si è inoltre verificato un significativo abbassamento dell’età media delle persone colpite, che nel 75% dei casi aveva meno di 35 anni.

“È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti – afferma il presidente Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti. E queste regole riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole”.