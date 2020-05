Ancora due donne e due uomini con positività a Coronavirus deceduti nelle Marche Tra le quattro vittime, pure un 59enne senza patologie pregresse

Due donne e due uomini, dei quali solo uno, il più giovane, non aveva patologie pregresse, sono le quattro vittime la Regione Marche deve conteggiare in più, nella giornata di domenica 10 maggio, tra i pazienti positivi a Coronavirus che si trovano ricoverati negli ospedali regionali.

I decessi sono stati registrati nei nosocomi di San Benedetto del Tronto, Torrette di Ancona e Pesaro: si tratta di un 59enne di Macerata, un 83enne di Mondolfo, una 88enne di Colli al Metauro e una 96enne di Recanati. Salgono a 964, nelle Marche, i decessi legati alla pandemia di Coronavirus.

In tutta Italia, domenica 10 maggio ancora una giornata con dati confortanti per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus: i casi attualmente in cura sono 83.324, in calo di 1.518 rispetto al giorno prima. I decessi sono stati 165 (30.560 in tutto), i guariti in 24 ore sono stati 2.155, per un totale di 105.186, le nuove positività a Coronavirus molto sotto quota mille: 802, per un totale di 219.070 persone che in Italia hanno ufficialmente contratto Covid-19 da inizio pandemia.