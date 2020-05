L’assemblea regionale torna a riunirsi il 12 maggio Sempre in video-conferenza

Consiglio regionale convocato per il 12 maggio sempre in videoconferenza.

Ma questa volta sarà protagonista anche l’Aula consiliare di Palazzo Leopardi da dove seguiranno i lavori il Presidente Antonio Mastrovincenzo ed i capigruppo consiliari.

Per gli altri il collegamento sarà attivato sempre in via telematica. “Saremo presenti in Aula – spiega Mastrovincenzo – anche per agevolare le comunicazioni dei capigruppo tra di loro e con la presidenza”.

All’ordine del giorno, oltre a diversi atti d’indirizzo e ispettivi sull’emergenza Coronavirus, l’esame del “Piano sociale regionale 2020/2022”.

In discussione anche due proposte di legge ad iniziativa della Giunta.

La prima riguarda la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo e individua l’area di Colle San Marco ad Ascoli Piceno come “Parco della memoria storica della Resistenza”.

Oggetto della seconda, alcune modifiche alla legge regionale del 2005 sul sistema marchigiano del servizio civile.